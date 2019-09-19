- Eski eşini kameralar önünde defalarca bıçakladı İzle

-Eski kocanın saldırısından detaylar



( MOSKOVA ) MOSKOVA



- Rusya’da karısıyla boşanan eski koca bu durumu hazmedemeyince kadını çalıştığı ofiste defalarca bıçakladı. Fransa ve İspanya’nın ardından bir kadın cinayeti de Rusya’dan geldi. Rusya’ya bağlı Kuzey Osetya’nın başkenti Vladikavkaz’da yaşanan olayda bir kadın eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye göre, bir ofiste gişe memuru olarak çalışan kadının yanına gelen eski koca 6 ay önce boşandığı karısıyla tekrar konuşmak istedi. Fakat kadın eski kocasının talebini reddetti. Bu kez eski karısının cep telefonunu eline alan eski koca karısının mesajlarını okumaya başladı.

Karısının kendisine hiç aşık olmadığını savunan eski koca, savunmasız karısına sözlü şiddete başladı.

Kadın korktukça daha çok bağıran eski koca bu kez belindeki bıçağı çıkararak sandalyede oturan kadını bıçaklamaya başladı.

Bıçak darbeleri alan adın kendisini savunmaya çalışsa da başarılı olamadı. Gözü dönen eski koca karısının vücuduna ve kafatasına bıçak darbelerini indirdikten sonra ofisten çıktı. Yerde kanlar içinde kalan kadın ise hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği, eski kocanın yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Kadının çalıştığı ofisin güvenlik kameralarının çalıştığı anda yaşanan vahşetin görüntüleri basına servis edildi. Kadına şiddetin tüm dünyada geldiği nokta kamera görüntüleriyle yine gözler önüne serilmiş oldu.

