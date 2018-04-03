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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Eski eşi ve kayınvalidesine küsüp üstlerine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Eski eşi ve kayınvalidesine küsüp üstlerine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Zanlının babası polis tarafından adliyeye getirilirken

Yaşam Mücadelesi Olay Yeri İnceleme Polis Önlemi Kayınvalide Çelik Yelek 

-Koca zanlı Coşkun Yıkılmaz'ın adliyeye getirilişi
-adliye önünde polis önlemi
-adliyeden görüntü
-ölen kadının fotoğrafı
--arşiv-
-olay yerinden görüntü
-olay yeri inceleme polilerinden görüntü
-pohlislerden detay
-kurşun arayan polislerden görüntü
-anaokulundan korkarak çıkan çocuklardan görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de tabancayla eşini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan C.Y. mahkemece tutuklandı. Niğde Selçuk Mahallesinde meydana gelen olayda eşini tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp yanında bulunan kayınvalidesini ise ağır yaralayan C.Y., İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.
Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen şüphelinin babası K.Y. de gözaltına alınarak Niğde Adliyesine getirildi.
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen koca C.Y. tutuklanarak Niğde E Tipi Cezaevine gönderilirken baba K.Y. ise serbest bırakıldı. Olay, otomobil ile kayınvalidesinin evinin önüne gelen C.Y., iddiaya göre yaklaşık 10 gündür küs olduğu eşi Sibel Y. (33) ve onun yanında apartmana girmeye çalışan kayınvalidesi Şaziye Y.'ye (53) kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybederken annesi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
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