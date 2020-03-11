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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

Eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

-Cenazeden detay

Polis Cenaze Cenaze Namazı Gözyaşı Sağlık Ekipleri 

--Dağyel'e sağlık ekiplerinin müdahalesi arşiv
--Katil eski kocanın polis tarafından götürülüşü arşiv

( İZMİR )- 1 buçuk ay önce boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi İZMİR

- İzmir'in Tire ilçesinde, eski kocası tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Melek Dağyel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tire ilçesinde yaşayan Melek Dağyel, Tahtakale Çarşısı’ndaki iş yerinde bir buçuk ay önce boşandığı eski kocası Ercüment A. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Dağyel için Tire ilçesindeki Lütfi Paşa Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Dağyel'in yakınları, törende gözyaşı döktü. Cinayete kurban giden Dağyel, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.
Öte yandan, eşini öldüren ve olay sonrası gözaltına alınan Ercüment A., polis sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. (YFŞ
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