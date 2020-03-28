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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eski eşi gelene kadar intihardan vazgeçmedi

Eski eşi gelene kadar intihardan vazgeçmedi

-Şahsın kayalığın ucundaki görüntüsü

Hastane Kayalı Ağrı Merkez Polis Ekipleri Çağrı Merkezi 

--polis ekiplerinin ikna çabaları
--Eski eşin ikna çabası
--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas'ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahıs eski eşi gelene kadar intihardan vazgeçmedi SİVAS

- Sivas'ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahıs eski eşi gelene kadar intihardan vazgeçmedi. Edinilen bilgilere göre olay, saat 19.00 sıralarında kent merkezi Kılavuz mahallesinde bulunan Yukarıtekke kayalıklarında meydana geldi. Kayalıklara çıkarak intihar etmek istediğini söyleyen 35 yaşındaki S.K.'yı fark eden vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K polis ekiplerine eski eşinin gelmesini istediğini söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri şahsın eski eşine alarak olay yerine getirdi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabalarının ardından eski eşin olay yerine gelmesi ile S.K intihardan vazgeçti. Baygınlık geçiren şahıs, hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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