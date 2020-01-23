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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı İzle

Eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Emniyet Müdürü Cep Telefonu Hattı Adli Tıp Cep Telefonu Öğrenciler 

-Adli tıpa alınması

( ADANA )- Adana'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı ADANA

- Adana'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 21 Ocak günü Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada, zanlılar arasında Adana Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü Mithat K'nin ve Adana Barosu'na kayıtlı avukat Ö.D'nin de bulunduğu öğrenildi. Avukat Ö.D'nin başkası adına kayıtlı cep telefonu hattından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve polis ile askeri okul öğrencilerinden sorumlu "abi" konumunda olduğu iddia edildi. 19 zanlıdan 12'si emniyetteki sorgularının ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan aralarında eski emniyet müdürü ve avukatında olduğu 8 zanlı tutuklanırken 4 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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