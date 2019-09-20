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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi İzle

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi İzle

ARŞİV-

( İSTANBUL )- Yılmaz 2015 yılında trafikte tartıştığı Sülüşoğlu’nu 3 kurşun ile öldürmüştü İSTANBUL

Yakalama Kararı Firari Sanık Mahkeme Heyeti Yakalama Emri Meşru Müdafa 


- Trafikte tartıştığı motorsiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın, yeniden yargılanmasına devam edildi. KHK ile meslekten ihraç edilen sanık Yılmaz, firari olması nedeniyle duruşmaya katılmadı. Halkalı’da 17 Ağustos 2015 tarihinde kendisi ile tartışan ve evine kadar takip eden motorsiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu 3 kurşun ile öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın Yargıtay’ın bozma kararının ardından davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya firari sanık Celal Yılmaz katılmazken, müştekiler ve avukatı hazır bulundu. Söz verilen müşteki avukatı sanığın Yargıtay kararı öncesinde detaylı savunma yatığını söyleyerek yeniden savunma alınmasının gerek olmadığını söyledi.

Müşteki avukatı ayrıca dosyanın mütalaasını sunması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Celal Yılmaz hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşmanın bitmesinin ardından maktül Ahmet Sülüşoğlu’nun amcası İbrahim Sülüşoğlu sanığın hakkında yakalama kararı olduğunu ama duruşmaya yine gelmediğini söyleyerek “Ailesinin oturduğu yer bellidir. Bilerek sanki dokunulmadığına inanıyoruz. Eski bir müdür olduğu için birbirlerini kolluyorlar. Antalya’da olduğu duyumlarını aldık biz. İsteseler bulurlar. Demek ki bulmak istemiyorlar. Mahkeme de zaten sanık gelip savunma yapmadığı için karar da alamıyor. Süreç de onun lehine işliyor” şeklinde konuştu.
OLAYIN GEÇMİŞİ KHK ile meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Ahmet Sülüşoğlu’nu öldürmesinin ardından tutuklanmış ve hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanık Yılmaz tutukluluğunun 8. gününde avukatlarının itirazı üzerine tahliye edilmişti. Celal Yılmaz 19 Kasım 2015 tarihinde görülen duruşmasında yeniden tutuklanmıştı. Mahkeme Yılmaz’ın öldürme eylemini ‘meşru müdafaa savunma sınırlarını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşarak’ gerçekleştirdiğini aktararak ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm vermişti. Celal Yılmaz tekrar tahliye edilirken müşteki avukatları dosyayı temyiz etmişti. Yargıtay, meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini belirterek ‘ceza verilmesine yer olmama’ kararını bozmuştu.
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