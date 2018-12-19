Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’a tutuklamaya yönelik yakalama kararı Haberi



- Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren Celal Yılmaz’ın Yargıtay tarafından bozulan kararından sonra yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyetince sanık Yılmaz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Halkalı’da 17 Ağustos 2015 tarihinde tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu silah ile öldüren Celal Yılmaz’ın Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın bozulmasından sonra yeniden yargılanmasına başlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Celal Yılmaz katılmazken, hayatını kaybeden Ahmet Sülüşoğlu’nun ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Müştekiler vekili Halis Yıldırım, Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep ettiğini söyledi ve “Yargıtay yanlışı düzeltilmiştir. Sanık hakkında derhal tutuklama kararı verilmesini talep ederiz” dedi.

Sanık avukatı Mustafa Nas ise bozma ilamını kabul etmediklerini söyleyerek, “Hukuki tartışması halen mevcut olan konuda sonucun lehimize olacağı kanaatindeyiz. Yargıtay bozma ilamı hukuksal anlamda geçerli değil karşılığı yoktur. Zira yargıtay anlamına göre maktulun silahını ateşlemesi sonrası kendisine isabet etmemesini beklemek hukuksal mantığı içerisinde kabul edilemez. Bu sebeple kararda direnilmesini talep ederiz” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyetince, taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından sanık Celal Yılmaz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına ve bu nedenle duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Olayın geçmişi Halkalı’da 17 Ağustos 2015 tarihinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü silahla öldürdüğü iddia edilen Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında ‘haksız tahrik altında adam öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Celal Yılmaz 26 Ağustos 2015 tarihinde tahliye edilmiş, 19 Kasım 2015 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 3 Şubat 2016 tarihinde yapılan karar duruşmasında ise cezalandırılmasına yer olmadığına karar verilerek tahliye edilmişti. Yargılamanın tamamlanmasının ardından dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti. Dosya incelenmesinin ardından meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini, sanığın ‘’haksız tahrik altında kasten öldürme’’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek yerel mahkemece verilen ‘’ceza verilmesine yer olmama’’ kararını 25 Haziran 2018’de bozmuştu.

