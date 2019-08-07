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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eski DSP Genel Başkanı Türker, TÜRMOB Genel Başkan adaylığını açıkladı

Eski DSP Genel Başkanı Türker, TÜRMOB Genel Başkan adaylığını açıkladı

masum türker konuşması

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Başkan Adayı Mali Müşavir Perde Arkası Genel Başkan Adayı Genel Başkan 


- Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker, 12-13 Ekim tarihinde yapılacak 23. Türkiye Serbest Muhasebeciler Birliği, Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) Başkanlığı seçimleri için genel başkan adayı olduğunu açıkladı.
Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Masum Türker, Çankırı’da meslek ve oda mensupları ile bir araya geldi. 23. TÜRMOB Başkanlığı seçimleri için genel başkan adayı olduğunu ilk defa Çankırı’dan duyuran Türker, meslektaşlarının sıkıntılarını bildiğini ve seçilmesi halinde elinden gelenin en iyisini yapacağını aktardı. Türker, “Bir ülkede ekonominin gelişmesinde, milli gelirin dağılımında, sosyal adaletin sağlanmasında önemli bir işleve sahiptir muhasebeciler. Belli etmezler kendilerini ama işin perde arkasında muhasebeciler vardır. Türkiye’de biraz daha dar değerlendirilir muhasebeciler ama dünyada daha geniş anlamlar yüklenir. Türkiye’de kalkınmış şehirlerin çoğunda valiler o şehirdeki belli mali müşavirlere danışırlar. Belediye başkanları yanlarında mali müşavir bulundururlarsa daha güçlü ve güzel belediyecilik yaparlar. Özellikle bürokratik engelleri aşmak için daha esnek olabilmek için muhasebecilerden yararlanırlar.” dedi.
Muhasebecinin her açıdan korunması gerektiğini savunan Türker, “Muhasebecinin hakkının korunması bizim meslek örgütümüzün görevidir. Dayanışmanın, birlikte olmanın sağlanması bizim ilkelerimizdendir. Çankırı da Ankara’nın gölgesinde kalmış, buraya hapsolmuş. İnşallah yeni dönemde birlikte Çankırı daha güzel noktalara ulaşacaktır.” şeklinde konuştu.
Çankırı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Yakar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türker’e başarılar diledi. (HÇ-
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