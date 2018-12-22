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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Meto için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - ANKARA

Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Meto için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - ANKARA

- TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katılanlardan görüntüler - DetaylarANKARA (AA) - Eski Cumhuriyet Senatosu Rize üyesi Şükrü Meto (84) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Meto'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Meclis personeli katıldı.
Meto'nun naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, bugün Rize'nin İyidere ilçesi Taşhane köyünde defnedilecek.Şükrü Meto, 1979 - 1980'de Cumhuriyet Senatosu Rize üyeliği yapmıştı.

Cenaze Cenaze Namazı Siyasi Parti Nato 

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