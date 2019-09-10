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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Eski CIA ajanı Kongre’ye aday oldu - Kongre’ye aday olan eski CIA ajanından filmleri aratmayan video

- Eski CIA ajanı Kongre’ye aday oldu - Kongre’ye aday olan eski CIA ajanından filmleri aratmayan video

reklam filminden görüntüler

(WASHINGTON) - Eski CIA ajanı Kongre’ye aday oldu- Kongre’ye aday olan eski CIA ajanından filmleri aratmayan video WASHINGTON

Strateji İran Reklam Filmi İstihbarat Irak 


- Deşifre olduktan sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatından (CIA) ayrılan eski ajan Valerie Plame aksiyon filmlerini aratmayan bir video klip ile kongreye adaylığını koyduğunu duyurdu. 16 sene önce deşifre olduğu gerekçesi ile CIA’dan ayrılmak zorunda kalan eski CIA ajanı Valerie Plame ABD Kongresi’ne aday oldu. Plame kendisini tanıtmak ve adaylığını duyurmak içinse aksiyon filmlerini aratmayan bir video klip hazırladı. Hazırladığı filimde Irak, İran, Suriye gibi pek çok stratejik noktada görev aldığını belirten Palme, 2003 yılında dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin özel kalem müdürü Scooter Libby’nin, eşinden intikam almak için kimliğini ifşa ettiğini söyledi.

Hükümetin kendisine ihanet etmesi sonucu görevi bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Plame Trump’ın geçen sene Libby’i affettiğini söyledi.

New Mexico'dan adaylığını açıklayan Palme, lüks bir araç ile hız yaptığı videonun sonunda, “Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor. Ve Sayın Başkan sizden hesap sormaya geldim” ifadelerini kullandı.
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