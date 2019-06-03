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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eski çalışandan patronuna silahlı saldırı

Eski çalışandan patronuna silahlı saldırı

olay yerinden görüntü

Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yeri inceleme polislerinden görüntü
-polis ekiplerinden görüntü
-ekmeye almaya gelen vatandaşlardan görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Göğsünden vurulan fırın sahibi hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- İstanbul Kağıthane’de bir fırının eski çalışanı, geldiği işyerinde eski patronunu göğsünden iki kurşunla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı patron hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 18.30 sularında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerindeki faaliyet gösteren bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi eski çalıştığı iş yerine geldi. Eski çalışan ile işyerinin patronu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski çalışan yanında getirdiği tabanca ile patronunun göğsüne iki el ateş ederek kaçarken, İlker P. İse kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören diğer çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı İlker P’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İlk belirlemelere durumu ağır olduğu belirtilen İlker P., ameliyata alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik kameralarına inceleyerek çalışma şahsı belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. (MT- MB-
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