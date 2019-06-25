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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Eski Boksör Klitschko Ve Ailesi Yanan Yattan Kurtarıldı

- Eski Boksör Klitschko Ve Ailesi Yanan Yattan Kurtarıldı

yanan yattan detaylar

( MALLORCA ) - Eski boksör Klitschko ve ailesi yanan yattan kurtarıldı MALLORCA

Boksör İspanya Şampiyon Boks Trol 


- Eski ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko ve ailesinin bulunduğu lüks yat bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Boksör ve ailesi yanan yattan kurtarıldı Eski ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko ve ailesinin bulunduğu yat Mallorca’da seyir halindeyken alev aldı. Boksör ve ailesi İspanya sahil güvenliği tarafından kurtarıldı. Yangının motor odasında çıktığı ve kontrol altına alındığı belirtilirken yatta 4 kişinin olduğu aktarıldı.
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