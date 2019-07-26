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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Eski belediye başkanının silahla vurulması - KOCAELİ İzle

Eski belediye başkanının silahla vurulması - KOCAELİ İzle

- Şüpheli B.Ç'nin emniyetten çıkarılışı - Asayiş Şube Müdürlüğünden görüntülerEski belediye başkanının silahla vurulması - Kocaeli 'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u yaraladığı ileri sürülen zanlı adliyeye çıkartıldı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulut'u İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada bacağından vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Derince'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, zanlı B.Ç'yi gözaltına aldı.Suç aleti silahla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine gönderildi.Ali Haydar Bulut, önceki gün İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanmış, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Polis Belediye Başkanı Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

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