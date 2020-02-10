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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı olayının şüphelileri adliyede İzle

Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı olayının şüphelileri adliyede İzle

Şahısların emniyet binasından çıkması

Suç Örgütü Operasyonu Silahlı Saldırı Suç Örgütü Polis Ekipleri Saldırı 

-Araçların hareketi
--ARŞİV

( BALIKESİR )- Gönen'de suç örgütü operasyonu BALIKESİR

- Balıkesir'in Gönen ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri silahlı suç örgütü kurdukları iddia edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin Eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'a yapılan silahlı saldırı olayı ile de ilgili olduğu öğrenildi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri silahlı suç örgütü oldukları iddiası ile 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 9'u Gönen'de gözaltına alınırken, 3 kişi de Çanakkale'nin Biga ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet silah ve 100'den fazla mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgu sonrası serbest bırakılırken, 8 şüpheli Gönen Emniyet Müdürlüğü'nde ki gözaltı işlemlerinin ardından Gönen Adliyesi'ne sevk edildi. Şahısların, 5 gün önce Gönen eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'a yapılan silahlı saldırı olayı ile alakadar olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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