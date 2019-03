Eski başkanlardan Dündar’a hizmet övgüsü Haberi

-Konuşmalar.

-Plaket takdimi.



( BURSA )- Keleşoğlu: “Dündar, Osmangazi’ye çok yakıştı” BURSA



- Osmangazi Belediyesi’nin önceki dönem başkanları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın Bursa’ya kazandırdığı projelerle ilçeyi Türkiye’de marka hâline getirdiğini söyledi.



Osmangazi Belediyesi’nin 2014-2019 döneminin son oturumunu gerçekleştiren meclis üyeleri, toplantının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından verilen yemekte bir araya geldi. Programa TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Osmangazi Belediyesi’nin Kurucu Başkanı Erhan Keleşoğlu, 2004-2009 dönemi Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular, belediye başkan yardımcıları ile belediye birim müdürleri katıldı.

Osmangazi Belediyesi’nin kurucu başkanı olarak büyük onur yaşadığını belirten Erhan Keleşoğlu, “1989 yılında büyük emek ve fedakârlık vererek, zor şartlar altında kurduğumuz belediyemizin güzel günlere erişmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Farklı partilerden olmamıza rağmen bizleri bir araya getiren Başkan Dündar’ı yürekten tebrik ediyorum. Osmangazili olmak her zaman ayrıcalıktır. Mustafa Başkan Osmangazi’ye, Osmangazi Mustafa Başkan’a çok yakıştı” dedi.

İki dönemde yaptığı örnek çalışmalarla tarihî ve kültürel mirası ayağa kaldıran Başkan Dündar’a teşekkür eden Osmangazi Belediyesi’nin eski başkanlarından Recep Altepe ise, “Osmangazi, ilçe belediyesi olmasına rağmen Türkiye’de marka haline geldi. Mustafa Dündar Başkanımız, yaptığı çalışmaların yanı sıra nezâketi ile her zaman ön plana çıktı. Bilhassa Osmangazi Meydanı projesi beni oldukça heyecanlandırıyor. Mustafa Başkanımızın bu başarılarının ustalık döneminde de devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Dündar: “Osmangazi’yi Bursa dışına taşıdık” Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, belediye meclisi olarak olgunluk içerisinde, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kurumsal yapısı ve güçlü bütçesiyle Osmangazi’yi Bursa dışına taşıdıklarını anlatan Dündar, “Bilhassa Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile şehrimize değer kattık. Turizm sektörü temsilcilerimiz müzemizi yakından takip ediyor. Böylece Bursa’ya ekonomik anlamda da katkısı oluyor. Bu bizlerin başarısıdır. Osmangazi Meydanı ile aynı başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Bursa’nın gerçek tarihi kimliğini ve modern yüzünü bu dönem içinde ortaya çıkartacağız. Biz bunları yaparken samimi bir düşünce ile yaptık. Bu yüzden de yaptığımız işler doğru işler diyebiliyorum” dedi.

Türk kültürüne ve Bursa’nın kuruluş felsefesine uygun bir eser daha kazandırdıklarını vurgulayan Dündar, “Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, ciddi bir performans sergileyerek üretmiş olduğumuz projedir. Bu okulda şu an 58 farklı ülkeden, 164 öğrenci var. Çocuklarımız şimdiden buluşlarıyla patentler aldı. Bu örnek projemiz de meclisimizde birlikte aldığımız karar doğrultusunda ortaya çıktı. Türkiye’deki 7 proje okulundan biri olan lisemiz, ülkeler arası iş birliğinin ve dostluğun gelişmesine katkı sağlayacak. Osmanlı’nın kurucusu olan şehrimizde tarihimizin hüviyetine uygun işler yaparak, geleceğe yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Şeffaf bir yönetim sergilediklerini kaydeden Başkan Dündar, meclis üyelerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.