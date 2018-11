Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şırnak’ta

-

- Şırnak’ta İlim Yayma Cemiyeti tarafından “Duruş Konuşmaları, Bilgi, Bilinç ve Ahlak” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Sizler Şırnak Üniversitesinde ders çalışırken, çok kıymetli hocalarımızdan bir şeyler öğrenirken, Cudi’ye doğru bakın. Hz. Nuh’tan dolayı insanlığın bütün sorumluluğunu ve bütün yükünü omuzlarınızda hissediyormuşçasına Cudi Dağıyla Sohbet edin. Mekanlar dahi ne kadar önemli olduğunu anlayın. Bir gün bu ülkenin önemli kademelerinde görev alan sizler, bu üniversiteden mezun olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız” dedi.

Eski Başbakan Davutoğlu, “Bu toprakları bölmeye kimsenin gücü yetmez. Aramıza düşmanlık tohumu ekmeye kimsenin gücü yetmez Allah'ın izniyle. Her zaman söylediğim gibi ben Alparslan'ın ordusunda bir Kürt, Selahattin'in ordusunda bir Türk olmak isterdim. 15 Temmuz gecesi bu hain çete; bütün bir millete, ülkeye, devlete karşı olabilecek en büyük insanlık suçlarından birini işlemeye kalkıştığı zaman bir taraftan televizyonlarda direniş çağrısında bulunurken, bir taraftan uluslararası televizyonlarda bağıran “Türkiye'de darbe oldu” diye çığırtkanlıklar yapanlara cevap vermeye çalışırken, biraz üzerinde düşündüm. Bu gençlere yani sokağa çıkan ve tanklara karşı direnen gençlere karşı bir borcumuz var; şehit olanlara, gazi olanlara. Onlarla bir hasbihal etmek istedim. Ama yine bu ülkenin çocukları olmakla birlikte devşirdikleri yerlerde son derece yanlış bilgiyi sapkın bilgi anlayışı çerçevesinde kendi halkına karşı en zalim yöntemi kullanan, kullanılmasına sebep olan bu nifaklara karşı gençlerimizin bir daha böyle tuzaklara düşmemesi için bir çaba göstermek lazım, diye düşündüm” dedi.

Davutoğlu, Yüreğimizde birbirimize duyduğumuz muhabbet var oldukça, bizi birbirimize bağlayan o tarihi medeniyet bağı var oldukça, bu toprakları bölmeye kimsenin gücü yetmez. Aramıza düşmanlık tohumu ekmeye kimsenin gücü yetmez Allah'ın izniyle. Her zaman söylediğim gibi ben Alparslan'ın ordusunda bir Kürt, Selahattin'in ordusunda bir Türk olmak isterdim. Tarihte hiçbir zaman görmezsiniz ki Türk kimliği ile Kürt kimliğinin karşıt olarak çatışmış olsun. Böyle bir geçmiş yok. Bizi bir arada tutacak olan şey önce bu bilinçtir; ortak vatandaşlık gibi” diye konuştu.

Konferansın sonunda Davutoğlu'na, İlim Yayma Cemiyeti Şırnak Şube Başkanı Rezan Birlik tarafından Hz. Nuh Gemisinin Maketini hediye edildi.