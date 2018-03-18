Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel’in durumu kritikleşti Haberi

-Eski bakan Hasan Celal Güzel'in toplantıda görüntüleri



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Eski Devlet, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlarından Hasan Celal Güzel, tedavi gördüğü Denizli’deki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşınca ambulans helikopter ile Ankara’da ki bir hastaneye sevk edildi. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli bir rol oynayan ve 1983 yılında 38 yaşında iken Türkiye'nin en genç Başbakanlık müsteşarı unvanı alan Hasan Celal Güzel’in (73) tedavi gördüğü Denizli’deki özel bir hastanede durumunun ciddileştiği öğrenildi. Güzel’in yoğun bakım servisinden böbrek yetmezliğine bağlı olarak durumunun kötüye gitmesi üzerine doktorları tarafından Ankara’daki bir hastaneye sevk edilmesi kararı alındı. Bunun üzerine Güzel, 112 Acil servise ait hava (hava) ambulansı ile Ankara’ya götürüldü. 1986 yılında girdiği ara seçimlerde dönemin Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi ve Turgut Özal Hükümeti'nde, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca, 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık için adaylığını koydu fakat seçilemedi. Öte yandan, Güzel'in dinlenmek için Denizli'deki termal bir otele geldiği ve burada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

