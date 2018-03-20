Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in cenaze namazı (3) - ANKARA Haberi
- Hacı Bayramı Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılanlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabuta omuz vermesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yer aldı.