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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in cenaze namazı (3) - ANKARA

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in cenaze namazı (3) - ANKARA

- Hacı Bayramı Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılanlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabuta omuz vermesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yer aldı.

General Cenaze Cenaze Namazı 

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