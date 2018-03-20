Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in cenaze namazı (2) - ANKARA
- Hasan Celal Güzel için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Dua edilmesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yer aldı.