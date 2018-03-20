Eski bakanlardan Güzel'in vefatı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları - ANKARA Video
- Mehmet Keçeciler'in açıklamaları - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hastaneye gelişi - Cemil Çiçek'in hastaneye gelişi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları - Taziye ziyaretine gelen ziyaretçilerden detay - Cemil Çiçek'in hastaneden çıkışıANKARA - Tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde vefat eden Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in ailesine taziyede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere açıklama yaptı.