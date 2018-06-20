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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eski Bakan son yolculuğuna uğurlardı

Eski Bakan son yolculuğuna uğurlardı

cenaze töreni detay

General Cenaze Resmi Tören Cenaze Namazı Kullar 

-cenaze namazının kılınması
-detaylar
-eski Bakan'ın fotoğrafı

( MUĞLA ) - Muğlalı eski senatör, Devlet ve Tarım eski Bakanı 96 yaşındaki İlyas Karaöz Muğla’da düzenlenen resmi tören ile son yolculuğuna uğurlandı. MUĞLA

- Muğlalı Cumhuriyet senatosu üyesi, 34. Hükümetinde Devlet Bakanlığı, 35. Dönem Tarım Bakanlığı yapan 96 yaşındaki İlyas Karaöz Muğla’da toprağa verildi.
Menteşe Kurşunlu Camiinde düzenlenen resmi törene Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Doğruyol Partisi eski Milletvekili İrfettin Akar, AK Parti Eski Milletvekili Seyfi Terzibaşıoğlu, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Rn. Mansur Harmandar, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Koçadon, Yatağan Belediye Başkanı Haşmet Işık, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ailesi ve yakınları katıldı.
İlyas Karaöz’ün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir eski mezarlığında toprağa verildi.
Görev aldığı dönemde Yatağan’da Yem ve Süt Sanayi Fabrikalarının kurulması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasının temelini oluşturan Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu’nun kuruluşu, Ortaokullar, içme suları, yol ve köprü yapımları ile Muğla’ya hizmetleri bulunan İlyas Karaöz, aynı zamanda Aydın Belediyesi Muhasebe Müdürlüğü, Elektrik Su ve Otobüs İşletmesi Müdürlüğü olarak da görev yaptığı açıklandı.
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