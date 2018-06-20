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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eski Bakan Karaöz'ün cenazesi toprağa verildi - MUĞLA

Eski Bakan Karaöz'ün cenazesi toprağa verildi - MUĞLA

- Yakınlarından detay - Cenaze namazının kılınmasıEski Bakan Karaöz'ün cenazesi Muğla 'da toprağa verildiMUĞLA (AA) - Eski Devlet ve Tarım Bakanlarından İlyas Karaöz'ün naaşı, memleketi Muğla 'da defnedildi.Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karaöz'ün cenazesi, törenin yapılacağı Menteşe ilçesi Kurşunlu Camisi'ne getirildi.
İl Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaöz'ün cenazesi, Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Karaöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Hastane General Siyasi Partiler Cenaze Namazı Siyasi Parti 

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