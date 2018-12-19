Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın halası son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın halası son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine katılanlar

Hastane General Cenaze Cenaze Namazı Irak 

-Cenaze namazının kılınması
-Eski Bakan Kaya ve kardeşinin taziyeleri kabul etmesi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile kardeşi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halaları son yolculuğuna uğurlandı. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ve Antalya’da 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halası Ümmühan Sayan (85), Seydikemer ilçesine bağlı Çaltılar Mahallesi'nde toprağa verildi.
Eski Bakan Kaya ile kardeşi Bakan Yardımcısı Sayan’ın da ailesini yalnız bırakmadığı törene; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçe Kuyu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Fethiye ve Seydikemer protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
4 çocuk annesi Ümmühan Sayan’ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çaltılar Karaözler Mezarlığı’nda defnedildi. Eski Bakan Kaya ile kardeşi Bakan Yardımcısı Sayan törenin ardından taziyeleri kabul etti.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı