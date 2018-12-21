Eski Bakan Ercan Vuralhan’ı öldüren şahsa 12,5 yıl hapis Haberi



- Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık Yüksel Karababa, haksız tahrik altında adam öldürmekten 12,5 hapse çarptırıldı. Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın Fatih Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Yüksel Karababa ve avukatları hazır ulundu. Duruşmada söz alan sanık Karababa'nın avukatı, maktül Vuralhan’ın eski bakan olmasını kullanarak müvekkilini önemli miktarda dolandırıldığını kaydetti.

Dolandırılan müvekkilinin batma noktasına geldiğini ve ailesinin dağıldığını kaydeden avukat, müvekkili Yüksel Karababa hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Karababa, "Maktülün ahlaki değerlerden yoksun olduğunu toplum tarafından da biliniyor. Uçak kazası geçiren 38 askerin şehadetini anlatırken benim aldığım uçaklar görevini yerine getiriyor, cennete götürüyor diyebilecek kadar ahlaktan yoksun biriydi. Böyle olmamasını çok isterdim. Bütün sevdiklerimden özür diliyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yüksel Karababa'yı "kasten insan öldürmek" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu suçu haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme cezayı 12 yıl 6 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. (YM-EY

