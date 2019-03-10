Eski Bakan Arslan: “Ataşehir’e İsmail Erdem yakışır” İzle

-Bakanın konuşması

-Başkanın konuşması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Kars, Ardahan ve Iğdırlılar ile bir araya geldi. Hemşehri buluşmasına katılan Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Ataşehir’e bu kadar yıllık kayıptan sonra tecrübe yakışırdı. İsmail Erdem Başkanımızı İnşallah 1 Nisan itibariyle Ataşehir’in Belediye Başkanı olarak göreceğiz” dedi.

Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde gerçekleşen hemşehri buluşmasına Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile Ataşehir’de yaşayan Karslı, Iğdırlı ve Ardahanlı vatandaşlar katıldı.

“Ataşehir’e tecrübeli bir belediye başkanı yakışırdı” Hemşehri buluşmasında konuşan Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Ataşehir’e bu kadar yıllık kayıptan sonra tecrübe yakışırdı. Tecrübeli bir belediye başkanı yakışırdı. O yüzden teşkilatımızın isteği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın olurları ile aday olan İsmail Erdem başkanımızı, İnşallah 1 Nisan itibariyle Ataşehir’in Belediye Başkanı olarak göreceğiz. Değerli başkanım, biz hep beraber 31 Mart’ta Ataşehir’in arkasında durmak adına, Ataşehirlilerin hizmetinde olmak adına, buradaki insanları AK belediyecilikle tanıştırmak, hizmet kervanına katabilmek için desteğimizi sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

“Sancaktepe’de bırakmış olduğumuz hizmet çizgisini de burada devam edeceğiz” Sancaktepe’de bıraktıkları hizmeti Ataşehir’de de devam ettireceklerinin altını çizen Başkan İsmail Erdem, “Sancaktepe’de eserler bıraktık, gönüller yaptık. Hayırlı dualarla ayrıldığımıza inanıyoruz. İnşallah 31 Mart’ta komşularımızın teveccühü ile Sancaktepe’de bırakmış olduğumuz hizmet çizgisine burada devam edeceğiz. Ben bugün bizimle olan bakanımıza teşekkür ediyorum, şerefler verdiler. Saygı değer komşularımıza da 31 Mart’tan sonra hizmetkârları olacağımı beyan ediyorum” şeklinde konuştu.



