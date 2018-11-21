Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eski araçların zincirlerini yeniliyor

Eski araçların zincirlerini yeniliyor

zincirlerin görüntü

-tamir edilmesi
-röp.

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Oltu ilçesinde egzoz ustası Salih Çelik, atıl durumdaki araç zincirlerini yenileyerek ekonomiye kazandırıyor. Oltu Doğutaş Sanayi Sitesinde 28 yıldır egzoz ustası olarak çalışan Salih Çelik (42) atıl durumdaki araç zincirlerini bakım onarımını yaparak yeniden kullanımını sağlıyor. Kış aylarının yaklaşması nedeni ile zincir tamir ve bakımını yaparak kışa hazırlandıklarını kaydeden Çelik, “Yeni otomobil zincirleri 300 lira ben tamirini 10 ile 40 lira arasında yapıyorum. Kamyon zincirlerinin yenisi 800 lira ben 60-70 liraya tamir ediyorum. Ayrıca zincirlerini tamir ettiğim kişilere zincir nasıl kullanmaları yönünde bilgilerde veriyorum” dedi.
(DMA-AA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı