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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eski Antakya sokaklarına restorasyon çekici vuruldu

Eski Antakya sokaklarına restorasyon çekici vuruldu

Lütfü Savaş vatandaşlarla selamlaşma

Restorasyon 

-Lütfü Savaş konuşma
-Kurdele kesimi
-Lütfü Savaş’ın ilk çekici vurma
-CHP Antakya Belediyesi Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu çekiç vurma
-Alandaki restorasyon çalışmaları
-Lütfü Savaş’tan vatandaşlarla fotoğraf çekilme

( HATAY )- Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, eski Antakya sokaklarında restorasyon çalışmaları başlatıldı- Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş:- “Hatay’ın güzelliklerini dünyayla paylaşmak istiyoruz” HATAY

- Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi eski Antakya sokaklarında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Hatay’ın tarihi sokaklarından olan, film ve dizilere konu olmasıyla bilinen eski Antakya sokaklarında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Yapılan kurdele kesiminin ardından ilk restorasyonun çekicini Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş vurdu. Hatay’ın turizmine ve ticaretine katkı sağlamak istediklerini söyleyen Başkan Savaş, seçime endeksli olarak çalışmadıklarını ifade etti.
Hatay’ın güzelliklerini dünyayla paylaşmak istediklerini vurgulayan Savaş, “Burada 15 tane sokağımız var, 5 binin üzerinde metrajlı restorasyon yapacağımız, sokak sağlıklaştırması yapacağımız alanımız var, 3 mahallemizi ilgilendiriyor. Amacımız buraya sadece bir görsellik katmak, sokağın güzelliğini arttırmak, tabanın daha fonksiyonlu hale getirilmesini sağlamak ve eskiyi yaşatacak taşla döşememek değil, amacımız tüm bunları yaparken Hatayımızın ticaretine, turizmine katkı sağlamak. Bu bağlamda restore ettiğimiz sokaklarda, buralara fonksiyon kazandırmak. Kafeteryalar, lokantalar, restoranlar ve minik minikte olsa burada oteller yapıp, bu 15 sokağı Hatayımıza, turizmimize kazandırmak istiyoruz. Önümüzde bir seçim var ama biz seçime endeksli çalışmıyoruz. Yıllardır yapmış olduğumuz Hatay'ın üzerindeki tozu sirkeleyerek, Hatay’ın güzelliklerini dünyayla paylaşmak istiyoruz” dedi.
Lütfü Savaş, daha sonra eski Antakya Evleri’nde vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.
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