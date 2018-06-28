Eski Aladağ Kaymakamı hakkındaki yurt yangını davası - ADANA Haberi
- Eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in duruşmanın ardından adliyeden çıkışıEski Aladağ Kaymakamı hakkındaki yurt yangını davası - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında Adana 'nın Aladağ ilçesindeki yurt yangınıyla ilgili "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan davaya devam edildiADANA (AA) - Adana 'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması yapıldı.1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci celse duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Ziya Filizer ve avukatı katıldı. Yangında mağdur olan tarafların avukatının da davaya katılma talebinde bulunduğu duruşmada savunma yapan Filizer, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Özel yurtların yılda iki kez denetiminin yapıldığını, görev süresi boyunca da yangın çıkan yurtta ise 8 kişinin 4 farklı zamanda denetim yaptığını belirten Filizer, en son kasım ayında yapılması gereken denetimin ise yangın nedeniyle gerçekleştirilemediğini savundu.Yapılan denetimlerde yangınla ilgili gerekli güvenliğin alındığına dair rapor verildiğini ifade eden Filizer, şöyle devam etti:"İddianamede yer alan suçlamalar benim sorumluluğumda olmamıştır. Denetim raporları ilgili mevzuata göre noktasına virgülüne dokunmadan ilgili kişilere tebliğ edilmiştir. Denetimler benim görevimle ilgili değildir. Görev il, ilçe ve şube müdürlerine verilmiştir. Benim görevim yılda iki kez denetimi yapacak ekibi görevlendirmektir. Görev ve sorumluluğum yoktur. Sorumluluk raporu hazırlayandadır."Mahkeme başkanının "Denetim raporundaki eksikliklerle ilgili yaptırım yetkiniz yok mu?" diye sorması üzerine Filizer, "Hepsi Valiliğin ve ilgili bakanlığın görev alanı içindedir. Bizim işlem yapma yetkimiz yoktur. 2 yıl boyunca görevimi hakkıyla yerine getirmiş biriyim. Havale makamı olduğumuz için bu raporlar, sümenaltı yapılmış, değiştirilmiş değil icra makamına gönderilmiştir. Suçlamayla ilgili görev ve sorumluluğum yoktur." dedi. Filizer, taraf avukatının "Görev süresince yanan yurtta gözlemde bulundunuz mu, yurdu ziyaret ettiniz mi?” sorusu üzerine de yurda gidip gitmediğini hatırlamadığını belirterek, "Görev sürem içinde yurdu ziyaret etme gibi bir sorumluluğum yoktur. Yurdun yerini, penceresini, kapısını hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.Mahkeme heyeti, mağdurların avukatının davaya katılma talebine daha sonra karar verileceğini belirterek, duruşmayı Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yurt yangınıyla ilgili davanın evrakların incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi. - OlayAladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş, bazı öğrenciler yaralanmıştı.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında da geçen aylarda "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.İddianamede sanığın, görev süresi içinde yanan yurdun denetim raporundaki eksiklikleri görüp giderilmesi doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ikaz etmediği iddiasına yer verilmişti.