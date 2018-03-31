Eski AK Parti Milletvekili Yaşar Karayel’in acı günü

-İsmail kahraman ve Yaşar Karayel’den görüntü

-cenazenin taşınması



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in kayınvalidesi Ayşe Şahaner vefat etti. 86 yaşında vefat eden Şahaner için Fatih Camisi’nde cenaze namazı kılındı. 23., 24. ve 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olan Yaşar Karayel’in kayınvalidesi Ayşe Şahaner, tedavi gördüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. 86 yaşında hayata gözlerini yuman Ayşe Şahaner için Fatih Camisi’nde ilkindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ayşe Şahaner’in son yolculuğuna uğurlandığı namaza Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, damadı ve önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, ailesi ve yakınları katıldı.

Ayşe Şahaner kılınan namazın ardından Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.

