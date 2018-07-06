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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu Video

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu Video

Güvenlik kamerası görüntüleri

Polis General Akalan Kamera Göreme 

-Şüphelilerin görüntüleri
-Şüphelilerin emniyetteki görüntüleri
-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Aralarında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'unda bulunduğu 8 kişiyi kandıran dolandırıcılar, Tolon'u yaklaşık 13 bin dolarını alırken, mağdruları toplamda 400 bin TL değerinde zarara soktular. Sürekli uyarılara rağmen insanlar aynı yöntemlerle dolandırılmaya devam ediyor. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 8 kişiyi toplamda 400 bin TL dolandırdılar. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, dolandırılan isimler arasında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon vardı. Dolandırıcılar Hurşit Tolon'u FETÖ operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü. Tolon dolandırıcılara 13 bin dolar kaptırdı Tolon'a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söylediler. Dolandırıcılar, Tolon'u hem bankada hem de ABD'de operasyon yapılacağına inandırdılar. Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon, polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu. Parayı teslim etti ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi. Dolandırıcılar ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılara operasyon yaptı. Operasyon sonucunda Suriye uyruklu Hishan J. ve Tuncay Ç. isimli 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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