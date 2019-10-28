Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eşiyle tartıştığı için sulama kanalına atlamak isteyen kadını sivil polis kurtardı

Eşiyle tartıştığı için sulama kanalına atlamak isteyen kadını sivil polis kurtardı

Genç kadının görüntüsü

Polis Memuru Sulama Kanalı Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-Polis ve sağlık çalışanlarının genç kadını ikna etme çalışmaları
-Genç kadından genel görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler
-Genç kadının telefonla konuşması
-Polislerden görüntü
-Genç kadının telefonu polise vermesi
-Sivil polisin genç kadını kurtarması
-Kadından detay görüntüler

( ADANA )- Adana’da sulama kanalına atlayıp intihar etmek isteyen yabancı uyruklu genç kadını sivil polis kurtardı ADANA

- Adana’da eşiyle tartıştıktan sonra sulama kanalına atlayıp intihar etmek isteyen 24 yaşındaki yabancı uyruklu kadın sivil polis tarafından son anda kurtarıldı. Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki DSİ ait sulama kanalında meydana geldi. Eşiyle tartıştığı öğrenilen 24 yaşındaki yabancı uyruklu G.S. girdiği bunalım sonucu intihar etmek için sulama kanalı üzerindeki sete çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri G.S'yi ikna etmek için dakikalarca uğraştı. Eşiyle konuşmak istediğini söyleyen G.S.’ye bir polis memuru telefonunu verdi. Eşiyle telefonla konuştuktan sonra G.S. telefonu polise verdiği sırada, bir sivil polis set üzerine atlayarak kadını yakaladı. G.S. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. (CNK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Televizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdiTelevizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdi
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı