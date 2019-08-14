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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurdu

Eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurdu

-medical park hastanesinden detay

Medical Park Hastanesi Hastane Jandarma Polis Ekipleri Medical Park 

--polis ekiplerinden detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da eşiyle tartışan Jandarma Yüzbaşı S.Ö. beylik tabancası ile kendini vurarak ağır yaraladı. Olay, Ataşehir Mahallesinde bulunan cezaevi lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı eşiyle tartışan Cezaevi Koruma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı S.Ö. tartışmadan sonra beylik tabancasıyla kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Jandarma Yüzbaşı ambulansla ilk önce Medical Park hastanesine kaldırıldı, daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yüzbaşı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, eşinin de sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK-HİV-
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