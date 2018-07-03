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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Eşinin yüzüne tuz ruhu döktü, 'beni boşamak istiyordu' dedi

Eşinin yüzüne tuz ruhu döktü, 'beni boşamak istiyordu' dedi

şahsın soruları cevaplandırması

( BURSA ) BURSA

Uzaklaştırma Cezası Tuz Ruhu Saldırı Basın Mensupları Irak 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden uzaklaştırma cezası bir kişi, eşinin yüzüne tuz ruhu dökerek yaraladı. Olay, Yeni Mahallesi Güven Evler Sitesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Esma K., geçtiğimiz günlerde şiddet gördüğü gerekçesiyle emniyete giderek şikayette bulundu. Alınan karar sonucunda eşi 64 yaşındaki Emir K.’ya 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi.
Önceki gün evine giden uzaklaştırması bulunan Emir K., eşinin eve almaması üzerine ortalık karıştı. Çıkan tartışma sırasında öfkeli koca, yanındaki getirdiği tuz ruhunu eşinin üzerine döktü. Yüzünden yaralanan, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözünden yaralanan kadın, tedavinin ardından bir süre sonra taburcu edildi. Gözaltına alınan Emir K., tutuklandı. Adliyeden polis gözetiminde çıkarılan Emir K., basın mensuplarının soruları üzerine, “Eşim yaptı bana yapacağını. Boşanma noktasına getirdi. Hafif şekilde tuz ruhu döktüm. Sonra da beni tutukladılar. Şiddet değil, o da bana şiddet yaptı. Eşim beni yolda bıraktı. Ben boşanmak istemiyorum. İki çocuğum var. Saygılar, Allah’a ısmarladık. Gazeteyi getir ha" dedi.
Eşinin saldırısına uğrayan Esma K. ise, “Evime geliyordum. Demir bahçe kapısının önüne vardım. Orada aniden eski kocam önüme çıktı. Pusu kurmuş, tuz ruhunu kafamdan aşağı devirdi. Hastane gittik. Sağ gözümün kör olma riski var. Can güvenliği yoktur, korkuyorum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin” diye konuştu.
(AF
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