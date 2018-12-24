Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Eşinin yokluğuna 3 ay dayanabildi...Ölen kocasının ardından av tüfeği ile yaşamına son verdi

Eşinin yokluğuna 3 ay dayanabildi...Ölen kocasının ardından av tüfeği ile yaşamına son verdi

Olay yeri

Bild Kalp Krizi Avcılık Sağlık Ekipleri 

-Detaylar
-Kadının fotoğrafı

( ANTALYA )- 3 ay önce kalp krizi nedeniyle kocasını kaybeden acılı eş , av tüfeği ile yaşamına son verdi ANTALYA

- Antalya’da eşini 3 ay önce kalp krizi nedeniyle kaybeden kadın, av tüfeği ile yaşamına son verdi. Edinilen bilgiye göre olay saat 13.45 sırasında Kepez ilçesi Yükseliş 2117 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 3 çocuk annesi 41 yaşındaki ev hanımı Aynur Üstündağ, bundan 3 ay önce kalp krizi sonucu eşi Davut Üstündağ’ı kaybetti. Eşinin ölümünün ardından bunalıma giren Üstündağ, üçüncü kattaki dairede av tüfeğiyle intihar etti. Eve geldiğinde annesini yerde gören kızının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aynur Üstündağ’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Üstündağ’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üstündağ’ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı