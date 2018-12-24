Eşinin yokluğuna 3 ay dayanabildi...Ölen kocasının ardından av tüfeği ile yaşamına son verdi

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( ANTALYA )- 3 ay önce kalp krizi nedeniyle kocasını kaybeden acılı eş , av tüfeği ile yaşamına son verdi ANTALYA



- Antalya’da eşini 3 ay önce kalp krizi nedeniyle kaybeden kadın, av tüfeği ile yaşamına son verdi. Edinilen bilgiye göre olay saat 13.45 sırasında Kepez ilçesi Yükseliş 2117 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 3 çocuk annesi 41 yaşındaki ev hanımı Aynur Üstündağ, bundan 3 ay önce kalp krizi sonucu eşi Davut Üstündağ’ı kaybetti. Eşinin ölümünün ardından bunalıma giren Üstündağ, üçüncü kattaki dairede av tüfeğiyle intihar etti. Eve geldiğinde annesini yerde gören kızının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aynur Üstündağ’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Üstündağ’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üstündağ’ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

