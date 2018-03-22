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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eşinin ve çocuklarının yüzüne bakamadı

Eşinin ve çocuklarının yüzüne bakamadı

Zanlının adliyeye getirilişinden detaylar

Polis Aracı Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Kurusıkı Tabanca 

-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) -- Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı zanlının eşi ve çocuklara adliye önünde dakikalarca bekledi- Küçük çocuk önce polisler arasındaki ele kelepçeli babasına koştu, ardından annesi ve kardeşi ile adliye girdi ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli, adliye çıkartılması sırasında dışarıda bekleyen eşinin ve çocuklarının yüzüne bakamadı. Küçük çocuk önce polisler arasındaki babasına koştu, ardından annesi ve kardeşi ile adliye girdi Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu Aslan M. isimli şüpheli gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada, 69 gram afyon sakızı, 11 gram metamfetamin, 1 gram toz uyuşturucu, 420 adet sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra ekipler, öğle saatlerinde Afganistan uyruklu Aslan M.’yi adliyeye getirdi. Şüphelinin eşi ve biri pusette olan çocukları adliye kapısında dakikalarca bekledi. Erkek çocuk polis aracından indirilen eli kelepçeli babasını görünce önce ona doğru yöneldi, daha sonra koşarak annesinin yanına geldi. Eşine ve çocuklarının yüzüne bakamayan zanlı Aslan M. başını önüne eğdi. Zanlının adliye sokulmasının ardından anne de çocukları ile birlikte binaya girdi. (MK-Y)
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