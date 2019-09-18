Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eşinin saçını çekmek hem boşanma hem tazminat sebebi İzle

Eşinin saçını çekmek hem boşanma hem tazminat sebebi İzle

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boşanma Sebebi Ağır Kusurlu Tanık İfadesi Boşanma Davası Mahkeme Kararı 

-Sokak röportajı

( BURSA - ÖZEL)- Yargıtay: Saç çekmek onur kırıcı davranış- Sigara ve alkol bir yuva daha dağıttı- Sokaktaki vatandaş kararı değerlendirdi BURSA

- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eşinin saçını çekmeyi 'onur kırıcı' olarak değerlendirip, bunun boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Bir süre arkadaşlık yapan çift evlenmeye karar verdi. Damat adayı, sigara içen ve alkol kullanan gelin adayından bu kötü alışkanlıklarını bırakmak için söz vermesini istedi. Evlenen çiftin bir süre sonra üç çocuğu oldu. Ancak iddiaya göre, genç kadın, sigara içip, alkol kullanmaya devam etti. Bütün uyarılarına rağmen karısının kötü alışkanlıklarını bırakmadığını öne sürüp Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Kocasının sigara ve alkol sebebiyle saçını çekerek şiddet uyguladığını belirten genç kadın da karşı dava açtı. Koca, karısının sigara kullanmayacağını, içki içmeyeceğini vaat ederek kendisini evlenmeye razı ettiğini, istememesine rağmen eşinin ikinci ve üçüncü çocuğa hamile kaldığını öne sürdü. Bu süreçlerde kötü alışkanlıklarından vazgeçmediği gibi başına buyruk bir hayat yaşamaya başladığını, çocukları koz olarak kullanmaya başladığını, entrikacı ve maddiyatçı biri olduğunu, şiddete uğramadığı hâlde kendini dövülmüş gibi göstermeye çalıştığını dile getirdi. Kadın ise, kocasının ve kendisinin arzusuyla çocuk sahibi olduklarını, şiddete uğradığını, çıkan tartışmada saçının çekildiğini ileri sürerek, velâyet hakkının tarafına tevdiine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, erkeğin evlilik birliği içerisinde şiddet uygulamak, eşinin saçını çekmek, boğazını sıkmak, hakaret etmek ve "ahlâksız, içkici, çok sigara içer" şeklinde davalıyı etrafa kötülemek suretiyle ağır kusurlu; kadının ise evlenmekle sigarayı bırakacağı konusunda söz verdiği halde bırakmaması ve davacıyla bu konuda sürekli tartışması sebebiyle az da olsa kusurlu olduğuna hükmetti. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, kadının boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmedip mahkeme kararıını bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul kararında şöyle denildi: ''Tarafların fiilen ayrı yaşamaya başladığı dönemde davacı-karşı davalı erkeğin küçük kızını görmek için müşterek haneye gittiği, kapının girişinde tarafların tartışmaya başladıkları, karşılıklı itiş kakış yaşandığı, erkeğin içeri girip eşini yatak odasına götürerek koluna vurduğu, saçını çektiği ve tanık ifadesine göre erkeğin elinde bir yumak saç kaldığı anlaşılmaktadır. Bu olay yüzünden Sulh Ceza Mahkemesi tarafından karı koca ceza aldı. Bu olaydan iki gün sonra da davalı-karşı davacı kadının boşanma davası açtığı, diğer yandan erkeğin eşini etrafta 'ahlâksız, içkici' gibi sözlerle kötülediği tüm dosya kapsamı ile sabittir. Davalı-karşı davacı kadının ceza dosyasına konu fiziksel şiddet eylemi sebebiyle eşini affettiğine dair herhangi bir delil de bulunmamaktadır. O hâlde, davacı-karşı davalı erkeğin eşine şiddet uygulaması ve sarf ettiği hakaret sözcükleri dikkate alındığında, bu eylemlerin onur kırıcı davranış sayılacağı, dolayısıyla Türk Medeni Kanununun 162. maddesinde belirtilen şartların oluştuğu ve kadının karşı davasının kabulü gerektiği belirgindir. Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu sebeple direnme kararının bozulmasına hükmedilmiştir''. (SA-UU-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı