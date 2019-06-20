Eşinin Ölümünden Sonra Hastaneye Düzenli Bağış Yapıyor - MANİSA
- Devlet hastanesinden görüntüler - Göz ölçüm cihazından görüntüler - Hayırsever Mustafa Çamlı'nın açıklaması - Başhekim Uz. Dr. Hayrettin Karakuş'un açıklaması - Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un açıklamasıEşinin ölümünden sonra hastaneye düzenli bağış yapıyor - Manisa 'nın Demirci ilçesinde, eşini 5 sene önce kalp hastalığı nedeniyle kaybeden 77 yaşındaki Mustafa Çamlı, o tarihten bu yana hastaneye bağışta bulunuyor - Hayırsever vatandaş bu sene hastaneye göz ölçüm cihazı aldı - Mustafa Çamlı: - "Eşimin vefatından bu yana hastanemize her sene bir bağış yapıyorum. Gelecek yıllarda da bunu devam ettirmeye çalışacağım"MANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde, 5 yıl önce eşini kalp rahatsızlığı sonucu kaybettikten sonra her yıl düzenli olarak hastanenin cihaz ve bazı ihtiyaçlarını karşılayan Mustafa Çamlı, bu sene göz ölçüm aleti satın aldı.Halı ticareti yaptıktan sonra emekli olan 77 yaşındaki Çamlı, eşi Hatice Çamlı'yı yaklaşık 5 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybetti.Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Çamlı, Demirci Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçları olduğunu öğrenince imkanları doğrultusunda yardımda bulunmaya karar verdi.İlk sene ameliyathane için yardım yapan Çamlı, daha sonraki 2 yıl hastanenin bazı tadilatlarını üstlendi. Ardından Demirci Devlet Hastanesi için EKG cihazı satın alan Çamlı, bu sene ise sağlık kuruluşunun göz ölçüm ihtiyacını karşıladı.Mustafa Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü şehre destek olmaya çalıştığını söyledi.
Eşinin tedavi sürecinde hastanelerin önemini çok iyi anladığını vurgulayan Çamlı, şöyle konuştu:"Son 5 yıldır hastaneye destek olmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sene ilçemin hastanesine EKG cihazı aldım. Bu yılda hastanemizin göz polikliniğinde göz ölçüm cihazının olmadığını öğrendim. Hemen aldım ve hastane yetkililerimize teslim ettim. Eşimin vefatından bu yana hastanemize her sene bir bağış yapıyorum. Gelecek yıllarda da bunu devam ettirmeye çalışacağım."Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Karakuş ise Çamlı'nın göz ölçüm cihazı bağışıyla önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi.
Karakuş, Çamlı'ya plaket takdim etti.Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da Mustafa Çamlı'ya el dokuması halı hediye etti.
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