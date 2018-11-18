Eşinin öldürdüğü 15 aylık bebeğini gözyaşları içinde aldı

-Babanın ağlaması

-Babanın morga gelmesi

-Morga girmesi

-Kucağında bebeğini götürmesi



( ADANA )- Adana'da İlhami Korkmaz, nikahsız yaşadığı eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen 15 aylık kızını morgdan gözyaşları arasında teslim alarak mezarlığa götürdü ADANA



- Adana'da bir kişi nikahsız yaşadığı eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen 15 aylık kızını morgtan gözyaşları arasında aldı Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan İlçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde önceki gece yaşandı. İddiaya göre Aysel Y. (23) bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılarak, daha önce iki kez evlilik geçiren 6 çocuk babası otomobil lastikçisi İlhami Korkmaz (48) ile iki yıl önce resmi nikah yaptırmadan evlendi. Çiftin bu beraberliklerinden 1’i kız 2 çocukları dünyaya geldi. 15 aylık kızları Emine'den sonra yaklaşık 20 gün önce de İlhami adını verdikleri erkek bebek dünyaya getiren Aysel Y. ile İlhami Korkmaz arasında son zamanlarda yaşanan geçimsizlik had safhaya ulaştı. İlhami Korkmaz’ın kendisiyle ilgilenmediğini ve ikinci eşiyle görüştüğünü ileri süren Aysel Y. önceki gece 15 aylık kızı Emine’yi feci şekilde dövdü. Kızının sesinin kesildiğini ve hareket etmediğini gören Aysel Y., hemen İlhami Korkmaz’ı aradı. Eve gelen Korkmaz, 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Emine’nin öldüğünü belirledi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri baba İlhami Korkmaz'ın ifadesine başvururken, daha öncede basit yaralama suçundan aranması olan anne Aysel Y.’yi gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Aysel Y, “Neden bebeğinizi öldürdünüz?” sorusuna “Evet öldürdüm işte ne var? Allah kocamın belasını versin" dedi.

Kimlikte Emine olan ve aile tarafından Pınar olarak çağrılan kız bebeğin otopsisi yapıldı. Kızının cesedini otopsinin ardından almak üzere baba İlhamı Korkmaz adli tıp kurumuna geldi. Baba morg önünde gözyaşlarını tutamayarak uzun süre ağladı. Bir süre sonrada kızını morgtan alan baba burada da küçük bir cenaze torbasına konulan bebeğini görünce yine gözyaşlarına boğuldu. Kız bebek, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’nda götürüldü. Bu arada 20 günlük İlhami bebek ise Sevgi Evleri’nde götürülerek devlet koruması altına alındı. Annenin ise öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

