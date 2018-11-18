Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Eşinin öldürdüğü 15 aylık bebeğini gözyaşları içinde aldı

Eşinin öldürdüğü 15 aylık bebeğini gözyaşları içinde aldı

Babanın görüntüsü

Olay Yeri İnceleme Yaralama Suçu Resmi Nikah Adli Tıp Kurumu Devlet Koruması 

-Babanın ağlaması
-Babanın morga gelmesi
-Morga girmesi
-Kucağında bebeğini götürmesi

( ADANA )- Adana'da İlhami Korkmaz, nikahsız yaşadığı eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen 15 aylık kızını morgdan gözyaşları arasında teslim alarak mezarlığa götürdü ADANA

- Adana'da bir kişi nikahsız yaşadığı eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen 15 aylık kızını morgtan gözyaşları arasında aldı Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan İlçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde önceki gece yaşandı. İddiaya göre Aysel Y. (23) bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılarak, daha önce iki kez evlilik geçiren 6 çocuk babası otomobil lastikçisi İlhami Korkmaz (48) ile iki yıl önce resmi nikah yaptırmadan evlendi. Çiftin bu beraberliklerinden 1’i kız 2 çocukları dünyaya geldi. 15 aylık kızları Emine'den sonra yaklaşık 20 gün önce de İlhami adını verdikleri erkek bebek dünyaya getiren Aysel Y. ile İlhami Korkmaz arasında son zamanlarda yaşanan geçimsizlik had safhaya ulaştı. İlhami Korkmaz’ın kendisiyle ilgilenmediğini ve ikinci eşiyle görüştüğünü ileri süren Aysel Y. önceki gece 15 aylık kızı Emine’yi feci şekilde dövdü. Kızının sesinin kesildiğini ve hareket etmediğini gören Aysel Y., hemen İlhami Korkmaz’ı aradı. Eve gelen Korkmaz, 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Emine’nin öldüğünü belirledi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri baba İlhami Korkmaz'ın ifadesine başvururken, daha öncede basit yaralama suçundan aranması olan anne Aysel Y.’yi gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Aysel Y, “Neden bebeğinizi öldürdünüz?” sorusuna “Evet öldürdüm işte ne var? Allah kocamın belasını versin" dedi.
Kimlikte Emine olan ve aile tarafından Pınar olarak çağrılan kız bebeğin otopsisi yapıldı. Kızının cesedini otopsinin ardından almak üzere baba İlhamı Korkmaz adli tıp kurumuna geldi. Baba morg önünde gözyaşlarını tutamayarak uzun süre ağladı. Bir süre sonrada kızını morgtan alan baba burada da küçük bir cenaze torbasına konulan bebeğini görünce yine gözyaşlarına boğuldu. Kız bebek, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’nda götürüldü. Bu arada 20 günlük İlhami bebek ise Sevgi Evleri’nde götürülerek devlet koruması altına alındı. Annenin ise öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı