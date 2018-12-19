Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eşinin mezarına öğrenciler götürdü - SAKARYA

Eşinin mezarına öğrenciler götürdü - SAKARYA

- Detaylar - Rahime Güler'in açıklamaları - Öğrenci Elvin Aksoy'un açıklamaları - YADEM sorumlusu Ömer Faruk Karakaş'ın açıklamalarıEşinin mezarına öğrenciler götürdü - Sakarya 'da yaklaşık 5 yıl önce kaybettiği eşinin mezarına uzun süredir gidemeyen 77 yaşındaki Rahime Güler, kendisini ziyaret eden öğrenciler tarafından mezarlığa götürüldü - Rahime Güler: - "Uzun zamandır gidemediğim eşimin mezarına götürdüler. Allah hepsinden razı olsun, beni çok mutlu ettiler"SAKARYA (AA) - Sakarya 'da yaşayan Rahime Güler, yaklaşık 5 yıl önce hayatını kaybeden eşinin mezarını, öğrenciler sayesinde ziyaret etti.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya Rahime Sultan Kız Yurdu öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) ile yürüttükleri "Gönül Bağı" etkinliği kapsamında 77 yaşındaki Güler'e ziyarette bulundu.Güler'in yaklaşık 5 yıl önce hayatını kaybeden eşinin mezarına 4 yıldan beri yaşlı olması ve yalnız yaşaması nedeniyle gidemediğini öğrenen öğrenciler, yaşlı kadını kabristana götürdü.Rahime Güler, yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Yalnız yaşadığım için 5 yıl önce kaybettiğim eşimin mezarına, uzun zamandır ziyarete gidemedim. Sağ olsun kızlarımız 'Seni kabristana götürürüz.' dediler. Belediyeden de kadınlar gelerek, öğrencilerle beni uzun zamandır gidemediğim eşimin mezarına götürdü. Allah hepsinden razı olsun, beni çok mutlu ettiler." dedi.
Öğrenci Elvin Aksoy da her hafta bir gün YADEM aracılığıyla yaşlıları ziyaret ettiklerini, onların elini öperek hayır dualarını aldıklarını anlatarak, "Ziyaret ettiğimiz Rahime Teyze, uzun zamandır eşinin mezarını ziyaret edemediğini söyledi.

Bizler de YADEM ekipleriyle Rahime Teyze'yi alıp eşinin mezarına götürdük. Bizlere çok dua etti ve çok sevindi, eşinin mezarına güller dikti." ifadelerini kullandı.YADEM sorumlusu Ömer Faruk Karakaş ise yürüttükleri proje kapsamında yaşlıları ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Bu hafta Rahime Teyze'nin evini ziyaret ettiğimizde, bize 4 yıla yakın zamandır eşinin mezarına gidemediğini söyledi.

Biz YADEM olarak ve KYK öğrencileri ile Rahime Teyze'yi eşinin mezarına getirerek dua ettik, Kur'an - ı Kerim okuduk ve hayır dualarını aldık." diye konuştu.

Yaşlı Kadın Kabristan Karya Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı