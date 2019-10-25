Eşinin memleketi Trabzon'a gelen Buse Terim'e yoğun ilgi

-Buse Terim’in açıklamaları

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( TRABZON ) TRABZON



- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Boyner için Forum Trabzon’da hayranlarıyla söyleşide bir araya geldi. Hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan Buse Terim, eşinin Trabzonlu olduğunu, bu nedenle kendisinin de Trabzonlu olduğunu belirtirken Trabzon’da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.



Buse Terim tarafından Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırlanan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında gerçekleşen ziyarette Terim, ‘Buse Terim X Boyner Koleksiyonu’nun hikâyesini paylaştı. Takipçileriyle bir araya gelen Terim burada yoğun ilgi ile karşılanırken ilk kez Trabzon’a geldiğini söyledi.



Eşinin Trabzonlu olduğunu ancak kendisinin ilk kez Trabzon’a geldiğini ifade eden Terim, “Öncelikle burada bulunduğum için çok mutluyum. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Trabzon’a ilk defa geliyorum. Aslında eşim Trabzonlu o yüzden ben de Trabzonlu oluyorum. O yüzden aslında buralı sayılırım” dedi.

Söyleşinin ardından Terim hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip selfie yaparken kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi.







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