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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eşinin kullandığı motosiklete otomobil çarptı, genç kadın 'motosikletleri yolda fark edin' diye isyan etti İzle

Eşinin kullandığı motosiklete otomobil çarptı, genç kadın 'motosikletleri yolda fark edin' diye isyan etti İzle

Olay yeri

Hastane Ticari Araç Genç Kadın 

-Motosikletin görüntüsü
-Polislerden görüntü
-Kadının tepkisi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) Eşinin kullandığı motosiklete otomobil çarptı, genç kadın "motosikletleri yolda fark edin" diye isyan etti- E-5 Karayolunda hafif ticari araç motosiklete çarptı: 2 yaralı İSTANBUL

- E-5 Otoyolu Kartal Soğanlık mevkiinde bir otomobil yan yola girmek için aniden manevra yapınca sağ şeritten giden motosiklete çarptı. Çarpma sonrası motosiklette bulunan biri çocuk iki kişi yaralanırken, eşinin yaralandığı haberini alan kadın olay yerine gelerek isyan etti. Genç kadın , "Ölümle sonuçlanabilirdi. Motorculara karşı biraz daha dikkatli olun" diye isyan etti. Kaza dün akşam saatlerine E-5 Karayolu Kartal Soğanlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre N.Ş yönetimindeki 34 UT 8105 plakalı araç sapağı kaçırdığını fark ederek ani manevra yaparak sapağa girmeye çalıştı.Hafif ticari araç ani manevra sonrası sağ şeritte giden ve üzerinde M.K ve yeğeni E.K.'nin bulunduğu motosiklete çarptı. Yola savrulan motosiklette bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Eşinin kazada yaraladığı öğrenen genç kadın da hemen olay yerine geldi. Genç kadın kaza sonrası tepki gösterdi. Eşi yaralanan kadın; "Motorculara lütfen biraz daha dikkatli davranırsanız çok sevinirim. Sinyal verdiğimiz halde önümüzü kesiyorsunuz. Daha dikkatli davranın lütfen. Ufak bir kaza ama ölümle sonuçlanabilirdi. Biraz daha dikkatli davranırsanız çok sevinirim. Yaralılar daha iyi. Şu an şoktalar" dedi.
(HA-EY
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