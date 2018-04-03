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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kesilen ağaçtan detay

İlk Müdahale Jandarma Cenaze Bild Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, eşinin kestiği ağacın altında kalan Aysel Özdemir (39) hayatını kaybederken, yanında bulunan kızı Meral Özdemir ise (19) yaralandı. Olay, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Girelli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Ramazan Özdemir (42), bahçesinde sürgü amaçlı kullanmak üzere Zeytinlik mevkindeki tarlasından meşe ağacını keserken, eşi Aysel Özdemir ve kızı Meral Özdemir de ağacı tutarak yardımcı olmak istedi. Ağacın beklenenin aksine ters yöne doğru düşmesi sonucu Aysel Özdemir ve kızı Meral Özdemir ağacın altında kaldı. Aysel Özdemir başından darbe alırken, kızı Meral Özdemir ise ise bacaklarından yaralandı. Ramazan Özdemir, durumu hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ağacın altından kurtarılan 3 çocuk annesi Aysel Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlerken, bacaklarından yaralanan kızı Meral Özdemir ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşi ölen ve kızı ise yaralanan Ramazan Özdemir'in ifadesine başvuran jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aysel Özdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morguna götürüldü.
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