Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eşinin işyerini yakmaya çalışan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eşinin işyerini yakmaya çalışan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

adliye genel görüntü

Adli Kontrol Jandarma Akalan Uzaklaştırma Cezası Benzin 

-şüphelinin jandarma tarafından adliyeye çıkarılması
-adliye genel görüntü
-işyerinden görüntüler

( MUĞLA )- Muğla’da eşine şiddet nedeniyle 6 ay uzaklaştırma cezası almasına kızan ve eşine ait işyerine yakmaya çalışan şüpheli Mustafa Gazi K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MUĞLA

- 1998 yılında bir mankenle evliyken sahte bomba düzeniyle banka soymaya çalışan şahıs, 1 yıl önce evlendiği eşine ait Muğla’nın Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesindeki işyerine kilitleyip yakmaya çalışmıştı. Muğla-Milas karayolu üzerinde restoran işleten Sibel İşler, 1 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Gazi K.'nın kendisini tehdit etmesi üzerine eşini jandarmaya şikayet etmiş, Jandarma tarafından yakalanıp mahkemeye sevk edilen Mustafa Gazi K., 3 ay uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı. Verilen cezaya öfkelenen Mustafa Gazi K., bu sabah saatlerinde elindeki benzin bidonuyla restorana gelip eşi Sibel İşler'i birkaç metre ilerideki evine kilitledi. Döktüğü bir miktar benzinle restoranı ateşe veren Mustafa Gazi K., elindeki bidonla eve yöneldiği sırada komşuların müdahale edip bağrışması sonrası olay yerinden kaçmıştı. Restoranda büyük maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaçmayı başaran Mustafa Gazi K., jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarma tarafından adli makamlara sevk edilen Mustafa Gazi K. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MAZ)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı