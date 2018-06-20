Eşinin işyerini yakmaya çalışan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

-şüphelinin jandarma tarafından adliyeye çıkarılması

-adliye genel görüntü

-işyerinden görüntüler



( MUĞLA )- Muğla’da eşine şiddet nedeniyle 6 ay uzaklaştırma cezası almasına kızan ve eşine ait işyerine yakmaya çalışan şüpheli Mustafa Gazi K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MUĞLA



- 1998 yılında bir mankenle evliyken sahte bomba düzeniyle banka soymaya çalışan şahıs, 1 yıl önce evlendiği eşine ait Muğla’nın Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesindeki işyerine kilitleyip yakmaya çalışmıştı. Muğla-Milas karayolu üzerinde restoran işleten Sibel İşler, 1 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Gazi K.'nın kendisini tehdit etmesi üzerine eşini jandarmaya şikayet etmiş, Jandarma tarafından yakalanıp mahkemeye sevk edilen Mustafa Gazi K., 3 ay uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı. Verilen cezaya öfkelenen Mustafa Gazi K., bu sabah saatlerinde elindeki benzin bidonuyla restorana gelip eşi Sibel İşler'i birkaç metre ilerideki evine kilitledi. Döktüğü bir miktar benzinle restoranı ateşe veren Mustafa Gazi K., elindeki bidonla eve yöneldiği sırada komşuların müdahale edip bağrışması sonrası olay yerinden kaçmıştı. Restoranda büyük maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaçmayı başaran Mustafa Gazi K., jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarma tarafından adli makamlara sevk edilen Mustafa Gazi K. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MAZ)

