Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eşinin evden kovduğu iddia edilen kadın polise sığındı - ADANA

Eşinin evden kovduğu iddia edilen kadın polise sığındı - ADANA

- Evden kovulduğunu iddia eden Gülşah A'nın ve çocuklarının görüntüleri - Gülşah A'nın konuşması - Kadın ve çocuklarının polis aracıyla götürülmesiEşinin evden kovduğu iddia edilen kadın polise sığındı - Adana 'da eşi tarafından iki çocuğuyla evden kovulduğunu ileri süren kadın polis merkezine götürüldüADANA (AA) - Adana 'da, eşi tarafından iki çocuğuyla evden kovulduğu öne sürülen kadın polise sığındı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 2 çocuğuyla Aile Sağlığı Merkezine giden Gülşah A'nın yüzünde ve kulak kısmındaki morluklardan dolayı darbedildiğini düşünen görevliler, Alo 183 Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'na başvurdu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, merkezin bahçesinde iki çocuğuyla bekleyen kadının bilgisine başvurdu.Gülşah A. polise verdiği bilgide, eşinden şiddet görmediğini ancak hakarete maruz kaldığını ve çocuklarıyla evden kovulduğunu öne sürdü.Vücudundaki morlukların düşme sonucu oluştuğunu savunan kadın, eşiyle boşanmak ve sığınma evinde kalmak istediğini bildirdi.Gülşah A, çocuklarıyla beraber Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

Polis Aracı Kadın Polis Polis Merkezi Sığınma Sığınma Evi 

İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı