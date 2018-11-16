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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Eşinin eşarbını sıkarak öldürdüğü iddia edilen sanık mahkemede gözyaşlarına boğuldu İzle

Eşinin eşarbını sıkarak öldürdüğü iddia edilen sanık mahkemede gözyaşlarına boğuldu İzle

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( İSTANBUL )- Sanık: “Ben katil değilim, cinayet diye bir şey yok”- “Allah beni kahretsin çok pişmanım” İSTANBUL

Kırköy Sanık Avukatı Şeker Hastası Tutuklu Sanık Mahkeme Heyeti 


- Avcılar’da birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinin eşarbını sıkarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Ömer Güneşsu’nun davasının görülmesine devam edildi. Savunmasını yaptığı sırada gözyaşlarına boğulan sanık, “Allah beni kahretsin çok pişmanım” dedi.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile tutuklu sanık Ömer Güneşsu katıldı.
Tutuklu sanık avukatı aracılığı ile söz isteyerek mahkeme heyetine şunları söyledi: “Kadın katili olarak suçlandığım için herkesten özür dilerim. Maktul dini nikahlı ikinci eşimdi. Kendisine ilişkimiz döneminde mağaza açtım. Eşim olarak kendisine her türlü maddi destekte bulundum. Ayrılırken ofisimi arabamı bırakıp çıktım. Ayrıldıktan sonra ağlayarak geldi, barışmak istedi. Olay günü ise dişlerini yaptırdığı için para gönderdim. Daha fazlasını istediği için aramızda tartışma çıktı” dedi.
“Ben karıncayı bile incitecek biri değilim” Sanık Güneşsu: “Ben sadece susturmak için eşarbını sıktım. Ben karıncayı bile incitecek biri değilim. Bana küfür etti, el hareketi yaptı. Etrafımızdaki insanlara rezil olmamak için ağzını kapatmak istedim. Anlık sıktım. Sonra burnundan kan geldiğini gördüm. Sonra benden istediği için para aldım geldim. Geldiğimde yerde yatıyordu. Öyle bir şey görünce korkup kaçtım” dedi.
“Ben katil değilim” Tutuklu sanık Ömer Güneşsu savunması esnasında gözyaşlarını tutamayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim 24 yaşında bir çocuğum var hasta, kızım var üniversitede. Eşim şeker hastası zor durumdayım. Allah beni kahretsin, Bunalımdayım, çok pişmanım. Ben katil değilim. Cinayet diye bir şey yok. Olamaz. Çok pişmanım” dedi.
Duruşma mahkeme heyetince duruşmaya gelmeyen tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
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