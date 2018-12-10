Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Eşinin boğazını keserek öldürmüştü... 79 yaşındaki zanlısı Cinayet Masasına teşekkür etti 'pişmanım' dedi Haberi

Eşinin boğazını keserek öldürmüştü... 79 yaşındaki zanlısı Cinayet Masasına teşekkür etti 'pişmanım' dedi Haberi

şahsın adliyeye sevk edilmesi

Hastane Sağlık Raporu Katil Zanlısı Yaşlı Adam Cinayet 

-olayla ilgili dün akşam geçilen haberin arşiv görüntüleri

( BURSA ) Eşinin boğazını keserek öldürmüştü... 79 yaşındaki zanlısı Cinayet Masasına teşekkür etti "pişmanım" dedi- Karısının boğazını kesen yaşlı adam adliyeye sevk edildi BURSA

- Bursa'da 66 yaşındaki karısını boğazını keserek öldüren 79 yaşındaki katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Yaşlı adam 'Cinayet masasına teşekkür ederim, pişmanım' dedi.
Olay merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi Yiğit Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. 79 yaşındaki Kazım K, eşi Fatma K. ile tartıştı. Yaşlı adam, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kanlar içinde kalan 66 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma K. hayatını kaybetti. Katil zanlısı Kazım K. ise cinayet sonrası Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere emniyetten çıkarılan Kazım K. kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına kayıtsız kalmadı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teşekkür eden katil zanlısı Kazım K. 'Cinayet masasına teşekkür ederim. Eşimi öldürdüğüm için pişmanım. Evde tartıştık bir anlık öfke ile oldu' dedi.
Kazım K. daha sonra arabaya bindirilerek önce sağlık raporu almak üzere hastaneye ardından adliyeye götürüldü. (DE-İHS
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı