Eşinin boğazını keserek öldürmüştü... 79 yaşındaki zanlısı Cinayet Masasına teşekkür etti 'pişmanım' dedi Haberi

-olayla ilgili dün akşam geçilen haberin arşiv görüntüleri



( BURSA ) Eşinin boğazını keserek öldürmüştü... 79 yaşındaki zanlısı Cinayet Masasına teşekkür etti "pişmanım" dedi- Karısının boğazını kesen yaşlı adam adliyeye sevk edildi BURSA



- Bursa'da 66 yaşındaki karısını boğazını keserek öldüren 79 yaşındaki katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Yaşlı adam 'Cinayet masasına teşekkür ederim, pişmanım' dedi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi Yiğit Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. 79 yaşındaki Kazım K, eşi Fatma K. ile tartıştı. Yaşlı adam, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kanlar içinde kalan 66 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma K. hayatını kaybetti. Katil zanlısı Kazım K. ise cinayet sonrası Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere emniyetten çıkarılan Kazım K. kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına kayıtsız kalmadı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teşekkür eden katil zanlısı Kazım K. 'Cinayet masasına teşekkür ederim. Eşimi öldürdüğüm için pişmanım. Evde tartıştık bir anlık öfke ile oldu' dedi.

Kazım K. daha sonra arabaya bindirilerek önce sağlık raporu almak üzere hastaneye ardından adliyeye götürüldü. (DE-İHS

