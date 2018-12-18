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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Eşini ve kızını öldürüp intihar eden baba toprağa verildi

Eşini ve kızını öldürüp intihar eden baba toprağa verildi

Ulucami de kız kardeşinin tabuta sarılması. Annesi Şerif'e nin ağlaması.

İlk Müdahale Hastane Başsağlığı Sarılar Kız Kardeş 

-Cenaze namazı.
-Jandarma komutanı Orhan Kılıç'ın başsağlığı dilemesi.
-Detaylar,

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da eşini ve kızın öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubay Muzaffer Danış’da toprağa verildi.
Olay önceki gece Burdur'un Burç Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Emekli astsubay 50 yaşındaki Muzaffer Danış, eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış'ı (18) tabancayla öldürdükten sonra kendi başına da bir el ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlı ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muzaffer Danış hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından otopsileri tamamlanan anne Nilüfer Danış ile kızı Gizem Danış'ın cenazeleri bugün öğle saatlerinde toprağa verildi.
Muzaffer Danış’ın cenazesi de yakınları tarafından alınarak Ulu camine getirildi.
İkindi namazı sonrasında ailesi ve yakınların hazır bulunduğu cenazeye İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Emniyet Müdürü Arif Çankal ve yakınları katıldı.
Namaz öncesi Danış’ın yakınları tabuta sarılarak ağladı. Diğer taraftan Annesi Şerife Danış’da “25 yıldır hiç doyamadım” diyerek ağıtlar yaktı. Yaşlı anne yakınları tarafından teselli edildi. Emekli Astsubayın cenazesi Burdur Belediyesi Sultan Dere mezarlığına defnedildi. (AK)
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