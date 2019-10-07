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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eşini ve kızını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - AĞRI

Eşini ve kızını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - AĞRI

- Keziban Kaya'nın cenaze namazı sonrası camiden çıkarılışı - Cenazenin Bozoğlak köyü mezarlığına defnedilmesi - Bünyamin Solmaz'ın geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilişiGÜNCELLEME - Eşini ve kızını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Olayda yaşamını yitiren Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya defnedildiŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVKİ VE ÖLENLERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Patnos ilçesinde tartıştığı eşini ve kızını silahla öldüren Bünyamin Solmaz, adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendüzü köyünde ikinci evliliğini yapan Bünyamin Solmaz ile daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi Saime Solmaz arasında tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi sonucu Bünyamin Solmaz, silahla Saime Solmaz'ı ve tartışmayı engellemeye çalışan evli ve 5 çocuk sahibi kızı Keziban Kaya'yı silahla vurarak öldürdü.Olay yerinden kaçan Bünyamin Solmaz, jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri biten Solmaz, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Patnos Adliyesine getirildi.
Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.Öte yandan olayda yaşamlarını kaybeden Saime Solmaz'ın cenazesi Değirmendüzü köyü, kızı Keziban Kaya'nın cenazesi ise Bozoğlak köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

Jandarma Cenaze Cenaze Namazı Trol 

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