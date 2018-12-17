Eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti İzle

-Sokak levhası, Zil' in üzerinde Muzaffer Danış yazısı

-İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ın olay yerine gelmesi

-Cenazelerin çıkartılması

-Apartman dan ve çevreden detaylar.



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur’da tartıştığı eşi ve kızını beylik tabancasıyla öldüren emekli astsubay daha intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanesinde yaşamını yitirdi. Akşam 22.00 sıralarında Burç Mahallesi Dedekorkut Caddesi üzerindeki Özlem Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen emekli astsubay Muzaffer Danış (50), eşi Nilüfer Danış (50) ve kızı Gizem Danış (18) ile tartışmaya başladı.

Bir süre sonra evden yükselen silah sesleri üzerine, komşular tarafından olay polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, evdeki 3 kişiyi vurulmuş vaziyette buldu. Yapılan kontrollerde talihsiz kadın ve kızının olay yerinde can verdiği, başına silahla ateş ederek hayatına son vermek isteyen emekli astsubayın da ağır yaralı olduğu tespit edildi. Ağır yaralı Muzaffer Danış, ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildikten sonra hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Arif Çankal ve birim amirleri olay hakkında bilgi alırken Cenazeler itfaiye ekipleri tarafından Hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

